Сегодня 26 ноября: какой праздник и день в истории

26 ноября 2018 года в Украине ввели военное положение из-за нападения РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. В 1998-м Кучма установил День памяти жертв Голодомора. В 1939-м произошел Майнильский инцидент, который стал поводом для начала советско-финской войны. В 1934-м родился украинский писатель и правозащитник Юрий Литвин. В 1864-м Льюис Кэрролл прислал в подарок Алисе Лиддел рукопись под названием «Приключения Алисы в подземелье».

Праздники и памятные даты 26 ноября

26 ноября – День борьбы с ожирением.

Также сегодня: Международный день сапожника, Всемирный день оливкового дерева.

26 ноября в истории

26 ноября 1864 года профессор Чарльз Доджсон (Льюис Кэрролл) прислал в качестве рождественского подарка Алисе Лиддел рукопись под названием «Приключения Алисы в подземелье». Нам это произведение известно под другим названием — «Приключения Алисы в Стране Чудес». Подробнее.

26 ноября 1939 года произошел так называемый Майнильский инцидент на границе между СССР и Финляндией. Он послужил поводом к дальнейшему советскому вторжению и началу советско-финской (или так называемой Зимней) войны. Подробнее.

26 ноября 1934 года родился украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин. Подробнее.

26 ноября 1998 года президент Украины Леонид Кучма своим указом № 1310/98 установил в стране День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. В коротком тексте говорилось, что памятную дату будут отмечать ежегодно – в четвертую субботу ноября. В дальнейшем название несколько раз меняли: в 2004-м тот же Кучма утвердил День памяти жертв голодоморов и политических репрессий. А в 2007-м его преемник Виктор Ющенко отделил жертв политических репрессий от жертв геноцида голодом. Указ вышел в связи с 70-й годовщиной Великого террора – массовых политических репрессий 1937 – 1938 годов. Им Ющенко установил в Украине День памяти жертв политических репрессий (его отмечают ежегодно в третье воскресенье мая). А ноябрьская памятная дата получила название День памяти жертв голодоморов.

При этом среди историков и исследователей национальной памяти до сих пор идет дискуссия относительно того, правильно ли употребляли слово «Голодомор» в множественном числе.

«На сегодня в Украине на юридическом и законодательном уровне статус «Голодомор» имеет только геноцид 1932-1933 гг. События 1921–1923 гг. и 1946-1947 гг. квалифицируются как массовый голод, геноцидный характер которого пока не доказан, а следовательно, от употребления слова «голодоморы» во множественном числе нивелируется понятие Голодомора 1932-1933 гг. как геноцида. Также, употребление понятия «голодоморы» во множественном числе часто является причиной критики со стороны мирового сообщества и оппонентов, и является поводом для непризнания Голодомора как геноцида Украинского народа», — комментировала это пресс-служба Министерства культуры Украины, объясняя в 2015 году решение о переименовании музея Голодомора.

26 ноября 2018 года в Украине впервые ввели военное положение из-за военной агрессии РФ. Ведь впервые Россия напала на украинских военных не под видом «ихтамнетов», а под собственным флагом. Подробнее.

Церковный праздник 26 ноября

26 ноября в Украине чтят память преподобного Алипия, столпника. Он родился в городе Адрианополе. Его отец умер рано, а мать-христианка отдала сына на послушание и обучение епископу Феодору. Сама же раздала имущество нищим и жила при церкви, впоследствии получив звание диаконисы. Во время поездки Алипия с епископом Феодором в Константинополь юноше явилась святая мученица Евфимия. Она призвала Алипия вернуться в Адрианополь и основать церковь ее имени. Что он и сделал. Церковь Алипий построил на пожертвования верующих на месте заброшенного языческого кладбища. А рядом с храмом, под открытым небом, на вершине языческого надгробия соорудил себе столб. 53 года преподобный Алипий подвизался на столбе, молясь Богу и поучая приходящих к нему. Только за 14 лет до смерти он не смог больше стоять и вынужден был из-за болезни ног лежать на боку. А у его столба постепенно возникли два монастыря: с одной стороны – мужской, с другой – женский. Святой ввел для обоих монастырей суровые уставы и до смерти руководил обителями. Умер Алипий в 640 году, в возрасте 118 лет.

Народные приметы

Если 26 ноября идет дождь, то в следующем году будет хороший сенокос.

Если намело много снега – будет хороший урожай.

Если идет мелкий снег – будут сильные морозы, а если большие хлопья падают с неба, это к потеплению.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя ссориться ни с кем.

Нельзя оскорблять стариков и детей.

Нельзя лениться.