Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории
26 ноября 1805 года официально открыли Акведук Понткисиллте в Уэльсе – самый высокий в мире акведук, по которому проходит водный канал. В 1864-м Льюис Кэрролл направил в дар Алисе Лиддел рукопись под названием «Приключения Алисы в подземелье». В 1934-м родился украинский писатель и правозащитник Юрий Литвин. В 1939-м произошел Майнильский инцидент, который стал поводом для начала советско-финской войны. В 1998-м Кучма установил День памяти жертв Голодомора. В 2018-м в Украине ввели военное положение из-за нападения РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
Праздники и памятные даты 26 ноября
26 ноября – День борьбы с ожирением и Всемирный день устойчивого транспорта.
Также сегодня: Международный день сапожника, Всемирный день оливкового дерева, Всемирный день Льюиса (не в честь писателя Льюиса Кэрролла, а в честь коалы Льюиса, получившего ожоги во время масштабных лесных пожаров в Австралии).
26 ноября в истории
26 ноября 1805 года официально открыли акведук Понткисиллте в Уэльсе. Сейчас он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «веха в истории гражданской инженерии эпохи промышленной революции». Это судоходный акведук (то есть по нему проходит не автомобильная или железная дорога, а канал Лланголлен).
«19-арочная каменная и чугунная конструкция предназначена для узких лодок и была завершена в 1805 году после десяти лет проектирования и строительства. Ее ширина составляет 12 футов (3,7 метра), и это самый длинный акведук в Великобритании, а также самый высокий акведук канала в мире», — пишет англоязычная Википедия.
В длину акведук – 307 метров, высота – 38 метров, а глубина проходящего по нему канала — 1,6 м. Он действует до сих пор, пропуская около 15 тысяч лодок в год. Также конструкция доступна для пешеходов и стала прекрасной видовой площадкой.
26 ноября 1864 года профессор Чарльз Доджсон (Льюис Кэрролл) прислал в качестве рождественского подарка Алисе Лиддел рукопись под названием «Приключения Алисы в подземелье». Нам это произведение известно под другим названием — «Приключения Алисы в Стране Чудес». Подробнее.
26 ноября 1934 года родился украинский поэт, писатель и правозащитник Юрий Литвин. Подробнее.
26 ноября 1939 года произошел так называемый Майнильский инцидент на границе между СССР и Финляндией. Он послужил поводом к дальнейшему советскому вторжению и началу советско-финской (или так называемой Зимней) войны. Подробнее.
26 ноября 1998 года президент Украины Леонид Кучма своим указом № 1310/98 установил в стране День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. Подробнее.
26 ноября 2018 года в Украине впервые ввели военное положение из-за военной агрессии РФ. Подробнее.
Церковный праздник 26 ноября
26 ноября в Украине чтят память преподобного Алипия, столпника. Подробнее.
Народные приметы
Если 26 ноября идет дождь, то в следующем году будет хороший сенокос.
Если намело много снега – будет хороший урожай.
Если идет мелкий снег – будут сильные морозы, а если большие хлопья падают с неба, это к потеплению.
Что нельзя делать 26 ноября
Нельзя ссориться ни с кем.
Нельзя оскорблять стариков и детей.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: будівництво, Великобритания, история, свято, строительство, церковный праздник, ЮНЕСКО;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 06:00;