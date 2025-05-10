Если Путин не согласится на перемирие, США и Британия усилят помощь Украине

Если Путин действительно хочет мира – шанс есть сейчас. Мы призываем к безусловному 30-дневному прекращению огня и немедленным переговорам. Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.