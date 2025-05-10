Если Путин не согласится на перемирие, США и Британия усилят помощь Украине
Фото: https://x.com/Keir_Starmer
Если Путин действительно хочет мира – шанс есть сейчас. Мы призываем к безусловному 30-дневному прекращению огня и немедленным переговорам. Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Великобритания, допомога, мир, перемирие, прекращение огня, Путин, стармер, сша;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 15:59;
Корреспондент Кир Стармер, премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если Путин действительно хочет мира – шанс есть сейчас. Мы призываем к безусловному 30-дневному прекращению огня и немедленным переговорам. Если…".