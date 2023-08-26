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Генштаб ВСУ назвал 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

Происшествия 18:48   26.08.2023
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ назвал 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись по меньшей мере восемь населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Плетеневка, Круглое и Бударки.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 18:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись по меньшей мере восемь населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".