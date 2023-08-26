Генштаб ВСУ назвал 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись по меньшей мере восемь населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Плетеневка, Круглое и Бударки.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.