Генштаб ВСУ назвал 8 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись по меньшей мере восемь населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
На Слобожанском направлении из артиллерии и минометов враг бил по населенным пунктам Плетеневка, Круглое и Бударки.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2023 в 18:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись по меньшей мере восемь населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".