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Враг усилил обстрелы на Купянском направлении, но смещает акцент атак — ВСУ

Происшествия 09:57   27.08.2023
Елена Нагорная
Враг усилил обстрелы на Купянском направлении, но смещает акцент атак — ВСУ

На Лимано-Купянском направлении оккупанты значительно увеличили количество обстрелов позиций украинских защитников — накануне их было зафиксировано 620. Кроме этого, было 15 авиаударов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

При этом он констатировал, что направление атак противника несколько изменилось.

«От Купянского направления они переносят акцент в сторону Новоегоровки. Вчера на этом направлении наши защитники отбили 10 вражеских штурмов», — рассказал Евлаш.

Он также сообщил, что за сутки потери вражеского личного состава составили 117 человек. Уничтожены два танка, две боевые машины десанта, станция наблюдения «Муром-М» и полевой склад боеприпасов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 09:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении оккупанты значительно увеличили количество обстрелов позиций украинских защитников — накануне их было зафиксировано 620. Кроме этого, было 15 авиаударов.".