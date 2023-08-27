Враг усилил обстрелы на Купянском направлении, но смещает акцент атак — ВСУ

На Лимано-Купянском направлении оккупанты значительно увеличили количество обстрелов позиций украинских защитников — накануне их было зафиксировано 620. Кроме этого, было 15 авиаударов.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

При этом он констатировал, что направление атак противника несколько изменилось.

«От Купянского направления они переносят акцент в сторону Новоегоровки. Вчера на этом направлении наши защитники отбили 10 вражеских штурмов», — рассказал Евлаш.

Он также сообщил, что за сутки потери вражеского личного состава составили 117 человек. Уничтожены два танка, две боевые машины десанта, станция наблюдения «Муром-М» и полевой склад боеприпасов.