Ворог посилив обстріли на Куп’янському напрямку, але зміщує акцент атак – ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти значно збільшили кількість обстрілів позицій українських захисників – напередодні їх було зафіксовано 620. Окрім цього, ворог завдав 15 авіаударів.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

При цьому він констатував, що місце концентрації атак супротивника дещо змінилося.

“Від Куп’янського напрямку вони переносять акцент в бік Новоєгорівки. Вчора на цьому напрямку наші захисники відбили 10 ворожих штурмів”, – розповів Євлаш.

Він також повідомив, що за добу втрати ворожого особового складу склали 117 осіб. Знищені два танки, дві бойові машини десанту, станція спостереження “Муром-М” та польовий склад боєприпасів.