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Ворог посилив обстріли на Куп’янському напрямку, але зміщує акцент атак – ЗСУ

Події 09:57   27.08.2023
Олена Нагорна
Ворог посилив обстріли на Куп’янському напрямку, але зміщує акцент атак – ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти значно збільшили кількість обстрілів позицій українських захисників – напередодні їх було зафіксовано 620. Окрім цього, ворог завдав 15 авіаударів.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

При цьому він констатував, що місце концентрації атак супротивника дещо змінилося.

“Від Куп’янського напрямку вони переносять акцент в бік Новоєгорівки. Вчора на цьому напрямку наші захисники відбили 10 ворожих штурмів”, – розповів Євлаш.

Він також повідомив, що за добу втрати ворожого особового складу склали 117 осіб. Знищені два танки, дві бойові машини десанту, станція спостереження “Муром-М” та польовий склад боєприпасів.

Читайте також: Генштаб ВСУ: ракетный удар по Украине и попытка наступать вблизи Харьковщины

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 09:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти значно збільшили кількість обстрілів позицій українських захисників – напередодні їх було зафіксовано 620. Окрім цього, ворог завдав 15 авіаударів.".