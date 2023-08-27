Ворог посилив обстріли на Куп’янському напрямку, але зміщує акцент атак – ЗСУ
На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти значно збільшили кількість обстрілів позицій українських захисників – напередодні їх було зафіксовано 620. Окрім цього, ворог завдав 15 авіаударів.
Про це в етері нацмарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
При цьому він констатував, що місце концентрації атак супротивника дещо змінилося.
“Від Куп’янського напрямку вони переносять акцент в бік Новоєгорівки. Вчора на цьому напрямку наші захисники відбили 10 ворожих штурмів”, – розповів Євлаш.
Він також повідомив, що за добу втрати ворожого особового складу склали 117 осіб. Знищені два танки, дві бойові машини десанту, станція спостереження “Муром-М” та польовий склад боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2023 в 09:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти значно збільшили кількість обстрілів позицій українських захисників – напередодні їх було зафіксовано 620. Окрім цього, ворог завдав 15 авіаударів.".