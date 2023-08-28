Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар и обстрелы 11 населенных пунктов
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районе приграничного села Окоп Золочевской громады, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Колодезное, Каменка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.
На Купянском направлении враг нанес авиаудары по Луганщине: в районах Надежды и Твердохлебово.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 07:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районе приграничного села Окоп Золочевской громады, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".