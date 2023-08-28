Сводка Генштаба по Харьковщине: авиаудар и обстрелы 11 населенных пунктов

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудар в районе приграничного села Окоп Золочевской громады, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Ветеринарное, Красное, Огурцово, Бударки, Колодезное, Каменка, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое.

На Купянском направлении враг нанес авиаудары по Луганщине: в районах Надежды и Твердохлебово.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.