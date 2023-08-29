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Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:51   29.08.2023
Оксана Якушко
Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Зыбино, Первомайский, Кисловка и Купянск Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Огурцово, Караичное, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись населенные пункты Фиголовка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 19:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Зыбино, Первомайский, Кисловка и Купянск Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".