Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Зыбино, Первомайский, Кисловка и Купянск Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Огурцово, Караичное, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись населенные пункты Фиголовка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.