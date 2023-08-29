Авиаудары у пяти населенных пунктов Харьковщины нанесли россияне — Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Зыбино, Первомайский, Кисловка и Купянск Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Огурцово, Караичное, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись населенные пункты Фиголовка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 19:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Уды, Зыбино, Первомайский, Кисловка и Купянск Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".