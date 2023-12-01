Россияне штурмовали позиции возле села Синьковка на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Украинские защитники отразили 9 атак на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Уды, Терновая, Волчанск, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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