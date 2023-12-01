Генштаб сообщил про семь атак на Купянском направлении и три авиаудара
Армия РФ ударила авиацией по Синьковке, Петропавловке и Ивановке на Харьковщине и продолжала штурмовать, сообщил утром 1 декабря Генштаб ВСУ.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено семь атак», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте в Украине произошло 82 боевых столкновения.
Россияне обстреляли из артиллерии 130 населенных пунктов страны, в том числе — в Харьковской области. В течение суток по Украине нанесли 71 авиационный удар, совершили 80 обстрелов из РСЗО. Ночью жителям ряда областей вновь не давали спать вражеские «шахеды».
«Захватчики в очередной раз атаковали Украину двумя управляемыми ракетами Х-59 и 12 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая ракета Х-59 и восемь ударных БпЛА», — сообщил Генштаб ВСУ.
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Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов и еще один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Ракетчики поразили шесть районов концентрации войск РФ, шесть ЗРК, два склада боеприпасов, одну радиолокационную станцию и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила авиацией по Синьковке, Петропавловке и Ивановке на Харьковщине и продолжала штурмовать, сообщил утром 1 декабря Генштаб ВСУ".