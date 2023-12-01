Генштаб повідомив про сім атак на Куп’янському напрямку та три авіаудари

Армія РФ вдарила авіацією по Синьківці, Петропавлівці та Іванівці на Харківщині та продовжувала штурмувати, повідомив вранці 1 грудня Генштаб ЗСУ.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак”, – поінформували в Генштабі.

Загалом на фронті в Україні сталися 82 бойові зіткнення.

Росіяни обстріляли з артилерії 130 населених пунктів країни, у тому числі в Харківській області. Протягом доби по Україні завдали 71 авіаційного удару, здійснили 80 обстрілів із РСЗВ. Вночі мешканцям низки областей знову не давали спати ворожі “шахеди”.

“Загарбники в черговий раз атакували Україну двома керованими ракетами Х-59 і 12 БпЛА типу “Shahed-136/131″. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів і ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Ракетники вразили шість районів концентрації військ РФ, шість ЗРК, два склади боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби противника.