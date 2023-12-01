Генштаб повідомив про сім атак на Куп’янському напрямку та три авіаудари
Армія РФ вдарила авіацією по Синьківці, Петропавлівці та Іванівці на Харківщині та продовжувала штурмувати, повідомив вранці 1 грудня Генштаб ЗСУ.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак”, – поінформували в Генштабі.
Загалом на фронті в Україні сталися 82 бойові зіткнення.
Росіяни обстріляли з артилерії 130 населених пунктів країни, у тому числі в Харківській області. Протягом доби по Україні завдали 71 авіаційного удару, здійснили 80 обстрілів із РСЗВ. Вночі мешканцям низки областей знову не давали спати ворожі “шахеди”.
“Загарбники в черговий раз атакували Україну двома керованими ракетами Х-59 і 12 БпЛА типу “Shahed-136/131″. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА”, – повідомив Генштаб ЗСУ.
Читайте також: Головні новини Харкова 1 грудня: як пройшла ніч, сніг, зведення Генштабу
Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів і ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Ракетники вразили шість районів концентрації військ РФ, шість ЗРК, два склади боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби противника.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, обстріли, сводка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб повідомив про сім атак на Куп’янському напрямку та три авіаудари»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 07:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила авіацією по Синьківці, Петропавлівці та Іванівці на Харківщині та продовжувала штурмувати, повідомив вранці 1 грудня Генштаб ЗСУ".