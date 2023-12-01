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Головні новини Харкова 1 грудня: поранений, обстріл, сніг, зведення Генштабу

Події 08:27   01.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 1 грудня: поранений, обстріл, сніг, зведення Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:27

Вранці армія РФ обстріляла Ківшарівку, за добу один поранений: дані ХОВА

“Сьогодні зранку, близько 6:50, ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив дані керівництва поліції області, повідомивши про обстріли щонайменше 16 населених пунктів регіону. У Липцях поранено 52-річного чоловіка. Йому надали допомогу на місці.

07:48

56-річного чоловіка поранено під час обстрілу на Харківщині

“Під час обстрілу рашистами села Липці поранення отримав 52-річний чоловік”, – повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

За його інформацією, армія РФ за добу обстріляла не менше десяти населених пунктів регіону, в тому числі: Дворічну, Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Подоли.

07:26

Генштаб повідомив про сім атак на Куп’янському напрямку та авіаудари по трьох селах

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак”, – поінформував Генштаб ЗСУ вранці 1 грудня.

Авіаційні удари армії РФ припали по Синьківці, Петропавлівці та Іванівці.

07:24

На Харківщині сніжить — патрульні попередили водіїв

Патрульна поліція Харківської області звернулася до мешканців регіону із проханням бути сьогодні обережними за кермом.

07:00

Вночі у Харкові оголошували тривогу через тактичну авіацію

У Харкові та області вночі повітряна тривога звучала з 02:27 до 02:46. Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційного озброєння.

Над Україною вже традиційно літали “шахеди”. Про їхній запуск з мису Чауда в Криму ПС ЗСУ повідомили увечері 1 грудня – о 19:38. Перша атака припала на південні області країни. Відбій по “шахедах” дали о 01:44. А о 04:13 і 06:13 були ще два попередження про ударні дрони. Перше – для Херсонської та Миколаївської областей. Друге, ранкове – для Сумської, Полтавської та Чернігівської. Станом на 07:00 ранку воно ще актуальне.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".