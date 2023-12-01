«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян
344 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
«Вдалий день: також знищено або пошкоджено 60 зразків військової техніки окупантів. Серед них – 5 танків, 5 ББМ», – розповів Фітьо.
Він також зазначив, що на Куп’янському напрямку ворог «отримав відсіч», тож кількість атак дещо зменшилась.
«Тим не менш, 7 атак було відбито на Куп’янському напрямку, 6 – на Лиманському. Бойові дії відбувалися в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка, Серебрянське лісництво», – додали в ЗСУ.
Фітьо також зазначив, що минулої доби ворог 694 рази з артилерії вдарив по позиціях українських захисників, також використав 24 дрони-камікадзе.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, Купянское, ликвидировали, Лиман, направление, россияне, Фитьо;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "344 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".