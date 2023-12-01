«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян

344 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Вдалий день: також знищено або пошкоджено 60 зразків військової техніки окупантів. Серед них – 5 танків, 5 ББМ», – розповів Фітьо.

Він також зазначив, що на Куп’янському напрямку ворог «отримав відсіч», тож кількість атак дещо зменшилась.

«Тим не менш, 7 атак було відбито на Куп’янському напрямку, 6 – на Лиманському. Бойові дії відбувалися в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка, Серебрянське лісництво», – додали в ЗСУ.

Фітьо також зазначив, що минулої доби ворог 694 рази з артилерії вдарив по позиціях українських захисників, також використав 24 дрони-камікадзе.