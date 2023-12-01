Live
  • Пт 01.12.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян

Суспільство 15:17   01.12.2023
Вікторія Яковенко
«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян

344 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Вдалий день: також знищено або пошкоджено 60 зразків військової техніки окупантів. Серед них – 5 танків, 5 ББМ», – розповів Фітьо.

Він також зазначив, що на Куп’янському напрямку ворог «отримав відсіч», тож кількість атак дещо зменшилась.

«Тим не менш, 7 атак було відбито на Куп’янському напрямку, 6 – на Лиманському. Бойові дії відбувалися в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка, Серебрянське лісництво», – додали в ЗСУ.

Фітьо також зазначив, що минулої доби ворог 694 рази з артилерії вдарив по позиціях українських захисників, також використав 24 дрони-камікадзе.

Читайте також: Ще одну евакуацію можуть оголосити з Куп’янщини – Синєгубов назвав причину

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки
Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки
01.12.2023, 15:53
Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022-му, частину – до кінця війни
Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022-му, частину – до кінця війни
01.12.2023, 15:23
«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян
«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян
01.12.2023, 15:17
Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)
Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)
01.12.2023, 14:44
Відгамселив й кинув на вулиці: п’яний житель Харківщини посварився зі знайомим
Відгамселив й кинув на вулиці: п’яний житель Харківщини посварився зі знайомим
01.12.2023, 14:43
Головні новини Харкова 1.12: ДРГ біля кордону, аварія на тепломережах, сесія
Головні новини Харкова 1.12: ДРГ біля кордону, аварія на тепломережах, сесія
01.12.2023, 15:53

Новини за темою:

10:13
Брехав, що чоловік живий: у Харкові шахрай виманював у вдови воїна ЗСУ $10 тис
14:29
Розкол Зеленського із військовими – це «пропаганда РФ»: голова ВР Стефанчук
11:12
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
15:18
Безугла VS Залужний. Політичне харакірі нардепки чи спланована акція?
10:12
Сирський приїхав на фронт під Куп’янськом (фото)

Ви читали новину: ««Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "344 військових втратила РФ за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".