Ще одну евакуацію можуть оголосити з Куп’янщини – Синєгубов назвав причину

Голова ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції 1 грудня повідомив, що частину фортифікаційних споруд можуть побудувати в житлових районах міста Куп’янська, тож людей можуть евакуювати, щоб убезпечити від ворожих атак.

«Можливо, це буде поки що рекомендація. Далі, можливо, це буде обов’язкова евакуація. Далі вже обов’язкова евакуація у примусовий спосіб. Ми зараз наглядаємо населені пункти, де перебувають 525 дітей. За нашою інформацією в тому числі як ми називаємо Заоскілля, тобто та частина Куп’янська, оскільки ми маємо продовжувати і в тому числі посилювати наші фортифікаційні споруди. Частина їх може розташовуватися безпосередньо в місті Куп’янськ. І безпосередньо в житлових районах, в житлових масивах цього міста», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що на Куп’янському напрямку ворог продовжує штурмувати, для РФ у пріоритеті – населені пункти Синьківка та Петропавлівка.

«Ворог там проводить відповідні ротації, заміни підрозділів тому, що наші ЗСУ там працюють досить активно і наносять велике ураження відповідно ворогу, він має втрати серед живої сили, серед військової техніки та озброєння. І має для того, щоб проводити нові штурмові дії, проводити відповідну ротацію і заміну своїх фактичних підрозділів, що ми і фіксуємо. Отже, його наступальні дії по цих напрямкам, вони відповідно продовжаться», – підкреслив голова ХОВА.

При цьому Синєгубов заявив, що ситуація на Куп’янському напрямку – важка, але стабільна.

«Дивіться, кількість населених пунктів, які знаходяться під тимчасовою окупацією, там не змінилася. Там, скажімо так, і ситуація із сірою зоною, тобто там, де будуть активні бойові дії територію, вона є також наразі стабільна», – додав голова ХОВА.