Евакуйовані з Куп’янщини родини з дітьми намагаються повернутися – Синєгубов
Евакуацію трьох громад з Куп’янського району Харківської області офіційно завершено. Останні дві сім’ї з дітьми, які шукали на цьому напрямку майже тиждень, поїхали самостійно, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.
Примусова евакуація дітей відбувалася з трьох громад. Це Кіндрашівська – 31 дитина, Куп’янська – 182 дитини і Курилівська – 86 дітей. Всі вони виїхали разом із своїми батьками. Усього з трьох громад Куп’янського району, де була оголошена евакуація, разом з батьками вивезено 299 дітей. І всього ХОВА розселила 493 людини – дітей із батьками.
«Ми там будемо і надалі моніторити цю ситуацію, тому що вже фіксуємо, на жаль, факти, спроби повернення на ці території батьків разом із дітьми», – зазначив Синєгубов.
«Я хочу при нагоді подякувати органам Нацполіції Харківської області, тому що вони там проробили дійсно фантастичну роботу разом із місцевими військовими адміністраціями. Фактично врятували, тому що обстріли там тривають. Лише сьогодні по Курилівці, звідки проводилася евакуація, ворог наніс два авіаудари, зруйнований житловий пункт», – підкреслив Синєгубов.
Якщо брати Куп’янський район, населені пункти, які наближені до лінії фронту, то біля 6 тисяч людей там ще перебувають, зазначив начальник ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дети, Олег Синегубов, принудительная эвакуация, семьи с детьми, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуацію трьох громад з Куп’янського району офіційно завершено. Останні дві сім’ї з дітьми, які шукали на цьому напрямку майже тиждень, поїхали самостійно, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. ".