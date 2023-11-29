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Эвакуированные с Купянщины семьи с детьми уже пытаются вернуться – Синегубов

Общество 17:44   29.11.2023
Оксана Якушко
Эвакуированные с Купянщины семьи с детьми уже пытаются вернуться – Синегубов

Эвакуация трех громад из Купянского района официально завершена. Последние две семьи с детьми, которые искали на этом направлении почти неделю, уехали самостоятельно, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. 

Принудительная эвакуация детей происходила из трех громад. Это Кондрашовская – 31 ребенок, Купянская – 182 ребенка и Куриловская – 86 детей. Все они уехали вместе со своими родителями. Всего из трех громад Купянского района, где была объявлена эвакуация, вместе с родителями вывезли 299 детей. И ХОВА расселила 493 человека – детей с родителями

«Мы там будем и дальше мониторить эту ситуацию, потому что уже фиксируем, к сожалению, факты, попытки возвращения на эти территории родителей вместе с детьми», — отметил Синегубов.

«Я хочу поблагодарить Нацполицию Харьковской области, потому что они там проделали действительно фантастическую работу вместе с местными военными администрациями. Фактически спасли людей, потому что обстрелы там продолжаются. Только сегодня по Куриловке, откуда производилась эвакуация, враг нанес два авиаудара, разрушено жилое помещение», — подчеркнул Синегубов.

Если брать Купянский район, населенные пункты, приближены к линии фронта, то около 6 тысяч человек там еще находятся, отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Вывезли всех. Принудительную эвакуацию семей с детьми с Купянщины завершили

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуация трех громад из Купянского района официально завершена. Последние две семьи с детьми, которые искали на этом направлении почти неделю, уехали самостоятельно, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. ".