Вывезли всех. Принудительную эвакуацию семей с детьми с Купянщины завершили
Правоохранители вместе с волонтерами завершили эвакуацию детей из Купянского района, сообщили в Нацполиции.
Обязательная принудительная эвакуация семей с детьми Купянского района проходила с 03 по 26 ноября текущего года.
С территории Кондрашевской громады вывезли 31 ребенка, из Купянской громады — (левый берег) 182 детей, из Куриловской громады — 83 ребенка. Всех эвакуированных доставили в безопасные места.
Правоохранители устанавливают место нахождения двух девочек 11 и 5 лет, которые вместе с матерью выехали с территории района еще в начале полномасштабного вторжения в неизвестном направлении.
Читайте также: 4 детей прячут от эвакуации в Купянском районе Харьковщины – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дети, Купянский район, Нацполиция, принудительная эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вывезли всех. Принудительную эвакуацию семей с детьми с Купянщины завершили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2023 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вместе с волонтерами завершили эвакуацию детей из Купянского района, сообщили в Нацполиции.".