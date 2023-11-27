Вывезли всех. Принудительную эвакуацию семей с детьми с Купянщины завершили

Правоохранители вместе с волонтерами завершили эвакуацию детей из Купянского района, сообщили в Нацполиции.

Обязательная принудительная эвакуация семей с детьми Купянского района проходила с 03 по 26 ноября текущего года.

С территории Кондрашевской громады вывезли 31 ребенка, из Купянской громады — (левый берег) 182 детей, из Куриловской громады — 83 ребенка. Всех эвакуированных доставили в безопасные места.

Правоохранители устанавливают место нахождения двух девочек 11 и 5 лет, которые вместе с матерью выехали с территории района еще в начале полномасштабного вторжения в неизвестном направлении.