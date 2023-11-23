4 детей прячут от эвакуации в Купянском районе Харьковщины — Синегубов

В населенных пунктах Купянщины, где объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, еще остаются 4 ребенка, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Уже эвакуировали 294 ребенка, осталось еще 4. Очень надеюсь, что на этой неделе мы завершим эвакуацию на этом направлении», — сказал Синегубов.

По словам Синегубова, семьи этих детей скрываются.

«Они уехали из своих мест постоянного проживания, но, по нашим данным, они продолжают находиться на Купянском направлении», – сказал Синегубов.

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