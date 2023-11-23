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4 детей прячут от эвакуации в Купянском районе Харьковщины — Синегубов

Общество 14:42   23.11.2023
Оксана Якушко
4 детей прячут от эвакуации в Купянском районе Харьковщины — Синегубов Фото: Олег Синегубов

В населенных пунктах Купянщины, где объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, еще остаются 4 ребенка, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Уже эвакуировали 294 ребенка, осталось еще 4. Очень надеюсь, что на этой неделе мы завершим эвакуацию на этом направлении», — сказал Синегубов.

По словам Синегубова, семьи этих детей скрываются.

«Они уехали из своих мест постоянного проживания, но, по нашим данным, они продолжают находиться на Купянском направлении», – сказал Синегубов.

Читайте также: 15 человек были эвакуированы из Купянского района на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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4 детей прячут от эвакуации в Купянском районе Харьковщины — Синегубов
4 детей прячут от эвакуации в Купянском районе Харьковщины — Синегубов
23.11.2023, 14:42

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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 14:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В населенных пунктах Купянщины, где объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, еще остаются 4 ребенка, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.".