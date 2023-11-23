4 детей прячут от эвакуации в Купянском районе Харьковщины — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
В населенных пунктах Купянщины, где объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, еще остаются 4 ребенка, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Уже эвакуировали 294 ребенка, осталось еще 4. Очень надеюсь, что на этой неделе мы завершим эвакуацию на этом направлении», — сказал Синегубов.
По словам Синегубова, семьи этих детей скрываются.
«Они уехали из своих мест постоянного проживания, но, по нашим данным, они продолжают находиться на Купянском направлении», – сказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дети, купянское направление, Олег Синегубов, принудительная эвакуация, семьи с детьми, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 14:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В населенных пунктах Купянщины, где объявили принудительную эвакуацию семей с детьми, еще остаются 4 ребенка, сообщил на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.".