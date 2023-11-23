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4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов

Суспільство 14:42   23.11.2023
Оксана Якушко
4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

У населених пунктах Куп’янщини, де оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми, ще залишаються 4 дитини, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Вже евакуювали 294 дитини, залишилося ще 4. Дуже сподіваюся, що цього тижня ми завершимо евакуацію на цьому напрямку», – сказав Синєгубов.

За словами Синегубова, родини цих дітей переховуються.

“Вони виїхали зі своїх місць постійного проживання, але, за нашими даними, вони продовжують перебувати на Куп’янському напрямку”, – сказав Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 14:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У населених пунктах Куп’янщини, де оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми, ще залишаються 4 дитини, повідомив на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.".