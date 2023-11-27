Вивезли усіх. Примусову евакуацію родин із дітьми з Куп’янщини завершили
Правоохоронці разом із волонтерами завершили евакуацію дітей із Куп’янського району, повідомили у Нацполіції.
Обов’язкова примусова евакуація родин з дітьми з Куп’янського району проходила від 03 по 26 листопада поточного року.
З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади – (лівий берег) 182 дітей, з Курилівської громади – 83 дитини. Всіх евакуйованих доставили до безпечних місць.
Правоохоронці встановлюють місце знаходження двох дівчаток 11 та 5 років, які разом із матір’ю виїхали з території району ще на початку повномасштабного вторгнення у невідомому напрямку.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дети, Купянский район, Нацполиция, принудительная эвакуация;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 17:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці разом із волонтерами завершили евакуацію дітей із Куп’янського району, повідомили у Нацполіції.".