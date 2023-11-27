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Вивезли усіх. Примусову евакуацію родин із дітьми з Куп’янщини завершили

Суспільство 17:58   27.11.2023
Оксана Якушко
Вивезли усіх. Примусову евакуацію родин із дітьми з Куп’янщини завершили

Правоохоронці разом із волонтерами завершили евакуацію дітей із Куп’янського району, повідомили у Нацполіції.

Обов’язкова примусова евакуація родин з дітьми з Куп’янського району проходила від 03 по 26 листопада поточного року.

З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади – (лівий берег) 182 дітей, з Курилівської громади – 83 дитини. Всіх евакуйованих доставили до безпечних місць.

Правоохоронці встановлюють місце знаходження двох дівчаток 11 та 5 років, які разом із матір’ю виїхали з території району ще на початку повномасштабного вторгнення у невідомому напрямку.

Читайте також: 4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2023 в 17:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці разом із волонтерами завершили евакуацію дітей із Куп’янського району, повідомили у Нацполіції.".