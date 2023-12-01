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Еще одну эвакуацию могут объявить с Купянщины – Синегубов назвал причину

Общество 12:45   01.12.2023
Виктория Яковенко
Еще одну эвакуацию могут объявить с Купянщины – Синегубов назвал причину Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции 1 декабря сообщил, что часть фортификационных сооружений могут построить в жилых районах города Купянска, поэтому людей могут эвакуировать, чтобы обезопасить от вражеских атак.

«Возможно, это будет пока рекомендация. Далее, может быть, это будет обязательная эвакуация. Дальше уже обязательна эвакуация принудительным способом. Мы сейчас наблюдаем населенные пункты, где находятся 525 детей. По нашей информации, в том числе, как мы называем Заосколье, то есть та часть Купянска, поскольку мы должны продолжать и в том числе усиливать наши фортификационные сооружения. Часть их может размещаться непосредственно в городе Купянск. И непосредственно в жилых районах, в жилых массивах этого города», – отметил Синегубов.

Он также рассказал, что на Купянском направлении враг продолжает штурмовать, для РФ в приоритете – населенные пункты Синьковка и Петропавловка.

«Враг там проводит соответствующие ротации, замены подразделений потому, что наши ВСУ там работают достаточно активно и наносят большое поражение соответственно врагу, у него есть потери среди живой силы, среди военной техники и вооружения. И должен для того, чтобы проводить новые штурмовые действия, проводить соответствующую ротацию и замену своих фактических подразделений, которые мы и фиксируем. Следовательно, его наступательные действия по этим направлениям они соответственно продолжатся», — подчеркнул глава ХОВА.

При этом Синегубов заявил, что ситуация на Купянском направлении – тяжелая, но стабильная.

«Смотрите, количество населённых пунктов, находящихся под временной оккупацией, там не изменилось. Там, скажем так, и ситуация с серой зоной она также сейчас стабильна», — добавил глава ХОВА.

Читайте также: Эвакуированные с Купянщины семьи с детьми уже пытаются вернуться – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции 1 декабря сообщил, что часть фортификационных сооружений могут построить в жилых районах города Купянска, поэтому людей могут эвакуировать, чтобы обезопасить от вражеских атак.".