«Удачный день» — ВСУ ликвидировали под Купянском и Лиманом более 300 россиян
344 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Удачный день: также уничтожены или повреждены 60 образцов военной техники оккупантов. Среди них – 5 танков, 5 ББМ», — рассказал Фитьо.
Он также отметил, что на Купянском направлении враг «получил отпор», поэтому количество атак несколько уменьшилось.
«Тем не менее, 7 атак отбили на Купянском направлении, 6 – на Лиманском. Боевые действия происходили в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Стельмаховка, Серебрянское лесничество», – добавили в ВСУ.
Фитьо также отметил, что за прошедшие сутки враг 694 раз из артиллерии ударил по позициям украинских защитников, также использовал 24 дрона-камикадзе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, Купянское, ликвидировали, Лиман, направление, россияне, Фитьо;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "344 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".