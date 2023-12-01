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«Удачный день» — ВСУ ликвидировали под Купянском и Лиманом более 300 россиян

Общество 15:17   01.12.2023
Виктория Яковенко
«Удачный день» — ВСУ ликвидировали под Купянском и Лиманом более 300 россиян

344 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Удачный день: также уничтожены или повреждены 60 образцов военной техники оккупантов. Среди них – 5 танков, 5 ББМ», — рассказал Фитьо.

Он также отметил, что на Купянском направлении враг «получил отпор», поэтому количество атак несколько уменьшилось.

«Тем не менее, 7 атак отбили на Купянском направлении, 6 – на Лиманском. Боевые действия происходили в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Стельмаховка, Серебрянское лесничество», – добавили в ВСУ.

Фитьо также отметил, что за прошедшие сутки враг 694 раз из артиллерии ударил по позициям украинских защитников, также использовал 24 дрона-камикадзе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "344 военных потеряла РФ за прошедшие сутки на Купянско-Лиманском направлении, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".