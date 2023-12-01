Понад 10 мільйонів безкоштовних обідів отримали харків’яни за рік – Терехов
Минув рік, як у Харкові відкрили муніципальні пункти видачі безкоштовного гарячого харчування, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«За цей час харківʼяни отримали понад 10 мільйонів обідів. І ця цифра — не суха статистика. За кожною порцією стоять реальні люди, що потребували конкретної підтримки, історії життя харківʼян, які нам вдалося полегшити в ці складні часи», – підкреслив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: горячие обеды, Игорь Терехов, мэр, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 22:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минув рік, як у Харкові відкрили муніципальні пункти видачі безкоштовного гарячого харчування, повідомив мер міста Ігор Терехов.".