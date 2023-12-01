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Понад 10 мільйонів безкоштовних обідів отримали харків’яни за рік – Терехов

Суспільство 22:12   01.12.2023
Оксана Якушко
Понад 10 мільйонів безкоштовних обідів отримали харків’яни за рік – Терехов

Минув рік, як у Харкові відкрили муніципальні пункти видачі безкоштовного гарячого харчування, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«За цей час харківʼяни отримали понад 10 мільйонів обідів. І ця цифра — не суха статистика. За кожною порцією стоять реальні люди, що потребували конкретної підтримки, історії життя харківʼян, які нам вдалося полегшити в ці складні часи», – підкреслив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 22:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минув рік, як у Харкові відкрили муніципальні пункти видачі безкоштовного гарячого харчування, повідомив мер міста Ігор Терехов.".