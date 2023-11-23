Харків’ян нагодують на 700 мільйонів: кошти заклали в міському бюджеті

У бюджеті Харкова на 2024 рік, який затвердили 22 листопада депутати міськради, передбачені кошти на гаряче харчування для соціально незахищених громадян, обіди для школярів та новорічні солодощі. Загалом сума, яку “проїдять”, становитиме близько 700 млн грн.

“Ми вчора провели сесію міськради, де прийняли бюджет Харкова на 2024 рік. Там дуже багато статей і витрат, які ми будемо давати на відбудову міста, на безплатний проїзд у місті, на безплатне годування людей. Тому такий соціальний проєкт”, – прокоментував бюджет міста-2024 мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 23 листопада.

За даними, що наведені в пояснювальній записці до проєкту бюджету, загалом на харчування для харків’ян спрямують близько 700 млн грн.

Найбільша частина суми (489,4 млн грн) — це кошти на купівлю продуктів для приготування гарячих обідів для мешканців Харкова, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом. Йдеться про соціально незахищених жителів Харкова, які постраждали від війни, а також переселенців.

На їжу учнів та вихованців закладів освіти планують спрямувати 164,6 мільйона гривень. А для дітей, які навчаються в метрошколі, — 3,5 млн. Ще 2,3 млн підуть на харчування для сиріт – учнів ПТУ.

Передбачено закупівлю продуктів і для інших категорій громадян. А крім того, 10,3 млн гривень – на купівлю солодких подарунків для дітей.