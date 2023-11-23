Харьковчан накормят на 700 миллионов: средства заложили в городском бюджете

В бюджете Харькова на 2024 год, который утвердили 22 ноября депутаты горсовета, предусмотрены средства на горячее питание для социально незащищенных граждан, обеды для школьников и новогодние сладости. В целом сумма, которую «проедят», составит порядка 700 млн грн.

«Мы провели сессию горсовета, где приняли бюджет Харькова на 2024 год. Там очень много статей и расходов, которые мы будем давать на восстановление города, бесплатный проезд в транспорте, бесплатное питание для людей. Такой социальный проект», — прокомментировал бюджет города-2024 мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 23 ноября.

Согласно данным, приведенным в пояснительной записке к проекту бюджета, в целом на питание для харьковчан направят около 700 млн грн.

Наибольшая часть суммы (489,4 млн грн), — это средства на покупку продуктов для приготовления горячих обедов для жителей Харькова, которые находятся под временной социальной защитой. Речь идет о социально незащищенных жителях Харькова, которые пострадали от войны, а также переселенцах.

На еду учеников и воспитанников учреждений образования планируют направить 164,6 миллиона гривен. А для детей, которые учатся в метрошколе, — 3,5 млн. Еще 2,3 млн пойдут на питание для учеников ПТУ из числа сирот.

Предусмотрена закупка продуктов и для других категорий граждан. А кроме того, 10,3 млн гривен — на покупку сладких подарков для детей.