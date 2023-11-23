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Харьковчан накормят на 700 миллионов: средства заложили в городском бюджете

Общество 12:26   23.11.2023
Оксана Горун
Харьковчан накормят на 700 миллионов: средства заложили в городском бюджете Фото: Харьковский горсовет

В бюджете Харькова на 2024 год, который утвердили 22 ноября депутаты горсовета, предусмотрены средства на горячее питание для социально незащищенных граждан, обеды для школьников и новогодние сладости. В целом сумма, которую «проедят», составит порядка 700 млн грн.

«Мы провели сессию горсовета, где приняли бюджет Харькова на 2024 год. Там очень много статей и расходов, которые мы будем давать на восстановление города, бесплатный проезд в транспорте, бесплатное питание для людей. Такой социальный проект», — прокомментировал бюджет города-2024 мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 23 ноября.

Согласно данным, приведенным в пояснительной записке к проекту бюджета, в целом на питание для харьковчан направят около 700 млн грн.

Наибольшая часть суммы (489,4 млн грн), — это средства на покупку продуктов для приготовления горячих обедов для жителей Харькова, которые находятся под временной социальной защитой. Речь идет о социально незащищенных жителях Харькова, которые пострадали от войны, а также переселенцах.

На еду учеников и воспитанников учреждений образования  планируют направить 164,6 миллиона гривен. А для детей, которые учатся в метрошколе, — 3,5 млн. Еще 2,3 млн пойдут на питание для учеников ПТУ из числа сирот.

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Предусмотрена закупка продуктов и для других категорий граждан. А кроме того, 10,3 млн гривен — на покупку сладких подарков для детей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 12:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В бюджете Харькова на 2024 год, который утвердили 22 ноября депутаты горсовета, предусмотрены средства на горячее питание для социально незащищенных граждан, обеды для школьников и новогодние сладости. В целом сумма, которую «проедят», составит порядка 700 млн грн".