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Терехов сообщил, что в Харькове украсят еще больше станций метро к Новому году

Общество 09:01   23.11.2023
Оксана Горун
Терехов сообщил, что в Харькове украсят еще больше станций метро к Новому году Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона  рассказал, как будут создавать праздничное настроение харьковчанам во время бесконечных воздушных тревог и обстрелов.

«Сегодня уже украшена центральная елка на станции метро Университет, есть все декорации. Эти декорации мы использовали, которые в свое время у нас были в Центральном парке. И сегодня мы тоже будем украшать. Всего в Харькове будет украшено семь станций метрополитена», — сообщил Терехов.

Он пояснил: новогодние украшения в метрополитене должны создавать хорошее настроение у харьковчан, «несмотря на ужасы войны, на постоянные воздушные тревоги».

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«Мы не можем, невзирая ни на что, украсть у наших детей детство. Я очень хочу, чтобы было настроение, определенные радостные эмоции. И это нам будут дарить новогодние праздники, елка, День святого Николая. Мы будем отмечать это. Будут проходить сказки. Хочу пригласить харьковчан и наших детей на новогодние праздники», — сказал мэр.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона  рассказал, как будут создавать праздничное настроение харьковчанам во время бесконечных воздушных тревог и обстрелов".