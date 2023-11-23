Терехов сообщил, что в Харькове украсят еще больше станций метро к Новому году
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как будут создавать праздничное настроение харьковчанам во время бесконечных воздушных тревог и обстрелов.
«Сегодня уже украшена центральная елка на станции метро Университет, есть все декорации. Эти декорации мы использовали, которые в свое время у нас были в Центральном парке. И сегодня мы тоже будем украшать. Всего в Харькове будет украшено семь станций метрополитена», — сообщил Терехов.
Он пояснил: новогодние украшения в метрополитене должны создавать хорошее настроение у харьковчан, «несмотря на ужасы войны, на постоянные воздушные тревоги».
Читайте также: Как метро Харькова украсили к Новому году: кадры со станции «Университет»
«Мы не можем, невзирая ни на что, украсть у наших детей детство. Я очень хочу, чтобы было настроение, определенные радостные эмоции. И это нам будут дарить новогодние праздники, елка, День святого Николая. Мы будем отмечать это. Будут проходить сказки. Хочу пригласить харьковчан и наших детей на новогодние праздники», — сказал мэр.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: елка, метро, новый год, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов сообщил, что в Харькове украсят еще больше станций метро к Новому году»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как будут создавать праздничное настроение харьковчанам во время бесконечных воздушных тревог и обстрелов".