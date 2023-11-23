Терехов сообщил, что в Харькове украсят еще больше станций метро к Новому году

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, как будут создавать праздничное настроение харьковчанам во время бесконечных воздушных тревог и обстрелов.

«Сегодня уже украшена центральная елка на станции метро Университет, есть все декорации. Эти декорации мы использовали, которые в свое время у нас были в Центральном парке. И сегодня мы тоже будем украшать. Всего в Харькове будет украшено семь станций метрополитена», — сообщил Терехов.

Он пояснил: новогодние украшения в метрополитене должны создавать хорошее настроение у харьковчан, «несмотря на ужасы войны, на постоянные воздушные тревоги».

«Мы не можем, невзирая ни на что, украсть у наших детей детство. Я очень хочу, чтобы было настроение, определенные радостные эмоции. И это нам будут дарить новогодние праздники, елка, День святого Николая. Мы будем отмечать это. Будут проходить сказки. Хочу пригласить харьковчан и наших детей на новогодние праздники», — сказал мэр.