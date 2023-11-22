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Как метро Харькова украсили к Новому году: кадры со станции «Университет»

Репортаж 13:45   22.11.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Как метро Харькова украсили к Новому году: кадры со станции «Университет» Фото: Елена Нагорная

В Харькове полностью украсили к новогодним праздникам станцию метро «Университет».

На станции установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города.

 

 

Отметим, что иллюминацию и гирлянду на елке включают в тестовом режиме. Официально огоньки «зажгут» 6 декабря.

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Фото, видео: Елена Нагорная

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 13:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полностью украсили к новогодним праздникам станцию метро «Университет».".