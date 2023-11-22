Как метро Харькова украсили к Новому году: кадры со станции «Университет»
Фото: Елена Нагорная
В Харькове полностью украсили к новогодним праздникам станцию метро «Университет».
На станции установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города.
Отметим, что иллюминацию и гирлянду на елке включают в тестовом режиме. Официально огоньки «зажгут» 6 декабря.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 13:45;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полностью украсили к новогодним праздникам станцию метро «Университет».".