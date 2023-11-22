Как метро Харькова украсили к Новому году: кадры со станции «Университет»

В Харькове полностью украсили к новогодним праздникам станцию метро «Университет».

На станции установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города.

Отметим, что иллюминацию и гирлянду на елке включают в тестовом режиме. Официально огоньки «зажгут» 6 декабря.