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Новый год: в Харькове завершили украшать главную праздничную станцию метро

Общество 08:01   22.11.2023
Оксана Горун
Новый год: в Харькове завершили украшать главную праздничную станцию метро Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

В Харькове установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города на станции метро «Университет».

Фото праздничной красоты опубликовали в telegram Центрального парка Харькова.

«Так будет выглядеть полностью украшенная станция Университет. Наши сотрудники потратили на отделку три ночи. Все декорации – те, что до войны украшали аллеи Центрального парка. Теперь будут радовать посетителей метро», — сообщила пресс-служба Центрального парка.

Елка в метро на станции Универистет 2
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

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Елка в метро на станции Универистет 3
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города на станции метро «Университет»".