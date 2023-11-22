Новый год: в Харькове завершили украшать главную праздничную станцию метро
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
В Харькове установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города на станции метро «Университет».
Фото праздничной красоты опубликовали в telegram Центрального парка Харькова.
«Так будет выглядеть полностью украшенная станция Университет. Наши сотрудники потратили на отделку три ночи. Все декорации – те, что до войны украшали аллеи Центрального парка. Теперь будут радовать посетителей метро», — сообщила пресс-служба Центрального парка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: елка, метро, новый год;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города на станции метро «Университет»".