Новый год: в Харькове завершили украшать главную праздничную станцию метро

В Харькове установили новогодние декорации, иллюминацию и главную елку города на станции метро «Университет».

Фото праздничной красоты опубликовали в telegram Центрального парка Харькова.

«Так будет выглядеть полностью украшенная станция Университет. Наши сотрудники потратили на отделку три ночи. Все декорации – те, что до войны украшали аллеи Центрального парка. Теперь будут радовать посетителей метро», — сообщила пресс-служба Центрального парка.