Скоро Новый год: как выглядит главная елка Харькова (фоторепортаж)
Фото: Елена Нагорная
На центральной станции харьковского метро «Университет» украсили елку. Горожане уже начали фотографироваться на фоне новогоднего дерева.
Главную елку города украсили игрушками и гирляндами. Однако утром на дереве огоньки не горят.
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:01;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На центральной станции харьковского метро «Университет» украсили елку. Горожане уже начали фотографироваться на фоне новогоднего дерева.".