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Скоро Новый год: как выглядит главная елка Харькова (фоторепортаж)

Репортаж 12:01   20.11.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Скоро Новый год: как выглядит главная елка Харькова (фоторепортаж) Фото: Елена Нагорная

На центральной станции харьковского метро «Университет» украсили елку. Горожане уже начали фотографироваться на фоне новогоднего дерева.

Главную елку города украсили игрушками и гирляндами. Однако утром на дереве огоньки не горят.

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Фото: Елена Нагорная

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 12:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На центральной станции харьковского метро «Университет» украсили елку. Горожане уже начали фотографироваться на фоне новогоднего дерева.".