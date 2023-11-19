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Главную елку Харькова нарядили: фото

Общество 13:23   19.11.2023
Оксана Горун
Главную елку Харькова нарядили: фото Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

В telegram Центрального парка Харькова разместили фото новогодней елки на станции метро «Университет». Ее украшают специалисты парка.

Главная елка города — уже с игрушками и гирляндами.

Новогодняя елка в Харькове в метро
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова

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Новогодняя елка в Харькове в метро 2
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Новогодняя елка в Харькове в метро 3
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 13:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В telegram Центрального парка Харькова разместили фото новогодней елки на станции метро «Университет». Ее украшают специалисты парка".