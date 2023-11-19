Главную елку Харькова нарядили: фото
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
В telegram Центрального парка Харькова разместили фото новогодней елки на станции метро «Университет». Ее украшают специалисты парка.
Главная елка города — уже с игрушками и гирляндами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: елка, метро, новый год, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 13:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В telegram Центрального парка Харькова разместили фото новогодней елки на станции метро «Университет». Ее украшают специалисты парка".