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Головну ялинку Харкова прикрасили: фото

Суспільство 13:23   19.11.2023
Оксана Горун
Головну ялинку Харкова прикрасили: фото Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

У телеграмі Центрального парку Харкова розмістили фото новорічної ялинки на станції метро “Університет”. Її прикрашають спеціалісти парку.

Головна ялинка міста – вже з іграшками та гірляндами.

Новорічна ялинка у Харкові в метро
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова

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Новорічна ялинка у Харкові в метро 2
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Новорічна ялинка у Харкові в метро 3
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 13:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У телеграмі Центрального парку Харкова розмістили фото новорічної ялинки на станції метро “Університет”. Її прикрашають спеціалісти парку".