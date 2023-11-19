Головну ялинку Харкова прикрасили: фото
Фото: пресслужба Центрального парку Харкова
У телеграмі Центрального парку Харкова розмістили фото новорічної ялинки на станції метро “Університет”. Її прикрашають спеціалісти парку.
Головна ялинка міста – вже з іграшками та гірляндами.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елка, метро, новый год, центральный парк;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 13:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У телеграмі Центрального парку Харкова розмістили фото новорічної ялинки на станції метро “Університет”. Її прикрашають спеціалісти парку".