Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків
Фото: Павло Велицький
Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження: сніг буде вже вночі, а на ранок – ожеледь.
“Вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – сказано в попередженні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Раніше синоптики попереджали, що 20 листопада у Харкові та області може намести до 10-15 см снігу. Перший сніг у місті вже випав – вранці 19 листопада.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: прогноз, снег, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 13:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження: сніг буде вже вночі, а на ранок – ожеледь".