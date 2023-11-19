Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків

Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження: сніг буде вже вночі, а на ранок – ожеледь.

“Вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – сказано в попередженні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Раніше синоптики попереджали, що 20 листопада у Харкові та області може намести до 10-15 см снігу. Перший сніг у місті вже випав – вранці 19 листопада.