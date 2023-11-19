Live
  • Пн 20.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.14
  • EUR 39.26

Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків

Суспільство 13:05   19.11.2023
Оксана Горун
Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків Фото: Павло Велицький

Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження: сніг буде вже вночі, а на ранок – ожеледь.

“Вночі та вранці 20 листопада по місту та області очікується сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Перший рівень небезпеки, жовтий”, – сказано в попередженні Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Раніше синоптики попереджали, що 20 листопада у Харкові та області може намести до 10-15 см снігу. Перший сніг у місті вже випав – вранці 19 листопада.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
Сніговий накат та ожеледиця – прогноз погоди в Харкові на 20 листопада
19.11.2023, 22:00
На Харківщині підсилили ППО (фото)
На Харківщині підсилили ППО (фото)
19.11.2023, 14:35
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
У Харкові 11-класник сам збирає дрони-камікадзе для ЗСУ (відео)
19.11.2023, 20:50
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
Снігопад на Харківщині розпочався: замітає Лозову (відео)
19.11.2023, 19:38
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Армія РФ обстріляла не менше 14 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
19.11.2023, 19:18
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
Головні новини 19.11: у Харкові та області розпочався снігопад, дані Генштабу
19.11.2023, 20:43

Новини за темою:

13:05
Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків
20:25
У неділю на Харківщині прогнозують сніг та ожеледицю – прогноз погоди
20:03
У суботу в Харкові та області температура наблизиться до нуля – прогноз погоди
12:04
Коли у Харкові випаде сніг: синоптики повідомили дату
08:20
Синоптики попередили мешканців Харківщини про небезпеку

Ви читали новину: «Сильний сніг у Харкові розпочнеться вночі – прогноз синоптиків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 13:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження: сніг буде вже вночі, а на ранок – ожеледь".