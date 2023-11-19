Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков
Фото: Павел Велицкий
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение: снег будет уже ночью, а к утру — гололед.
«Ночью и утром 20 ноября по городу и области ожидается сильный снег. На дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый», — сказано в предупреждении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Ранее синоптики предупреждали, что 20 ноября в Харькове и области может намести до 10-15 см снега. Первый снег в городе уже выпал — утром 19 ноября.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: прогноз, снег, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 13:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение: снег будет уже ночью, а к утру — гололед".