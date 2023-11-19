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Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков

Общество 13:05   19.11.2023
Оксана Горун
Сильный снег в Харькове начнется ночью — прогноз синоптиков Фото: Павел Велицкий

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение: снег будет уже ночью, а к утру — гололед.

«Ночью и утром 20 ноября по городу и области ожидается сильный снег. На дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый», — сказано в предупреждении Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Ранее синоптики предупреждали, что 20 ноября в Харькове и области может намести до 10-15 см снега. Первый снег в городе уже выпал — утром 19 ноября.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 13:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии объявил предупреждение: снег будет уже ночью, а к утру — гололед".