В Харькове пошел первый снег (видео)

Как и обещали синоптики, 19 ноября в Харькове начал падать первый снег.

Фото и видео первых робких попыток снега припорошить город публикуют харьковчане в соцсетях, а также — местные telegram-каналы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 19 ноября снег только начнется. Сильный снегопад, который образует снежный покров до 10-15 см, прогнозируют завтра, 20 ноября. Водителей призывают быть осторожными — ожидается гололед.