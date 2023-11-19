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В Харькове пошел первый снег (видео)

Общество 08:38   19.11.2023
Оксана Горун
В Харькове пошел первый снег (видео) Фото: соцсети

Как и обещали синоптики, 19 ноября в Харькове начал падать первый снег.

Фото и видео первых робких попыток снега припорошить город публикуют харьковчане в соцсетях, а также — местные telegram-каналы.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, 19 ноября снег только начнется. Сильный снегопад, который образует снежный покров до 10-15 см, прогнозируют завтра, 20 ноября. Водителей призывают быть осторожными — ожидается гололед.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как и обещали синоптики, 19 ноября в Харькове начал падать первый снег".