В Харькове пошел первый снег (видео)
Фото: соцсети
Как и обещали синоптики, 19 ноября в Харькове начал падать первый снег.
Фото и видео первых робких попыток снега припорошить город публикуют харьковчане в соцсетях, а также — местные telegram-каналы.
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Напомним, по прогнозам синоптиков, 19 ноября снег только начнется. Сильный снегопад, который образует снежный покров до 10-15 см, прогнозируют завтра, 20 ноября. Водителей призывают быть осторожными — ожидается гололед.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, погода, снег;
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как и обещали синоптики, 19 ноября в Харькове начал падать первый снег".