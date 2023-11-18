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«Ожидаем большой снег» — Терехов обратился к харьковчанам

Общество 14:18   18.11.2023
Виктория Яковенко
«Ожидаем большой снег» — Терехов обратился к харьковчанам Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что все коммунальные службы готовы к первому снегу.

«Дорогие харьковчане, с вечера воскресенья ожидаем первый большой снег в Харькове. Все городские службы предупреждены и готовы работать в усиленном режиме», – написал мэр в Telegram.

Он также обратился к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили вдоль обочины, чтобы облегчить работу по очистке дорог коммунальщикам.

«И берегите себя и по возможности оставайтесь дома!», — добавил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что все коммунальные службы готовы к первому снегу.".