«Ожидаем большой снег» — Терехов обратился к харьковчанам

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что все коммунальные службы готовы к первому снегу.

«Дорогие харьковчане, с вечера воскресенья ожидаем первый большой снег в Харькове. Все городские службы предупреждены и готовы работать в усиленном режиме», – написал мэр в Telegram.

Он также обратился к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили вдоль обочины, чтобы облегчить работу по очистке дорог коммунальщикам.

«И берегите себя и по возможности оставайтесь дома!», — добавил Терехов.