«Ожидаем большой снег» — Терехов обратился к харьковчанам
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что все коммунальные службы готовы к первому снегу.
«Дорогие харьковчане, с вечера воскресенья ожидаем первый большой снег в Харькове. Все городские службы предупреждены и готовы работать в усиленном режиме», – написал мэр в Telegram.
Он также обратился к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили вдоль обочины, чтобы облегчить работу по очистке дорог коммунальщикам.
«И берегите себя и по возможности оставайтесь дома!», — добавил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальные, службы, снег, терехов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что все коммунальные службы готовы к первому снегу.".