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«Очікуємо великого снігу» – Терехов звернувся до харків’ян

Суспільство 14:18   18.11.2023
Вікторія Яковенко
«Очікуємо великого снігу» – Терехов звернувся до харків’ян

Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що усі комунальні служби готові до першого снігу.

«Дорогі харківʼяни, з вечора неділі очікуємо першого великого снігу в Харкові. Усі міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі», – написав мер у телеграм.

Він також звернувся до харків’ян з проханням не паркувати автівки вздовж узбіч, щоб полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.

«І бережіть себе та за можливості залишайтеся вдома!», – додав Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що усі комунальні служби готові до першого снігу.".