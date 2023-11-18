«Очікуємо великого снігу» – Терехов звернувся до харків’ян

Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що усі комунальні служби готові до першого снігу.

«Дорогі харківʼяни, з вечора неділі очікуємо першого великого снігу в Харкові. Усі міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі», – написав мер у телеграм.

Він також звернувся до харків’ян з проханням не паркувати автівки вздовж узбіч, щоб полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.

«І бережіть себе та за можливості залишайтеся вдома!», – додав Терехов.