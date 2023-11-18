«Очікуємо великого снігу» – Терехов звернувся до харків’ян
Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що усі комунальні служби готові до першого снігу.
«Дорогі харківʼяни, з вечора неділі очікуємо першого великого снігу в Харкові. Усі міські служби попереджені і готові працювати в посиленому режимі», – написав мер у телеграм.
Він також звернувся до харків’ян з проханням не паркувати автівки вздовж узбіч, щоб полегшити роботу з очищення доріг комунальникам.
«І бережіть себе та за можливості залишайтеся вдома!», – додав Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальные, службы, снег, терехов, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зазначає, що усі комунальні служби готові до першого снігу.".