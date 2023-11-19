У Харкові пішов перший сніг (відео)
Фото: соцмережі
Як і обіцяли синоптики, 19 листопада у Харкові почав падати перший сніг.
Фото та відео перших боязких спроб снігу припорошити місто публікують харків’яни у соцмережах, а також – місцеві телеграм-канали.
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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 19 листопада сніг лише розпочнеться. Сильний снігопад, який утворить сніговий покрив до 10-15 см, прогнозують завтра, 20 листопада. Водіїв закликають бути обережними – очікується ожеледиця.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, погода, снег;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як і обіцяли синоптики, 19 листопада у Харкові почав падати перший сніг".