У Харкові пішов перший сніг (відео)

Як і обіцяли синоптики, 19 листопада у Харкові почав падати перший сніг.

Фото та відео перших боязких спроб снігу припорошити місто публікують харків’яни у соцмережах, а також – місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 19 листопада сніг лише розпочнеться. Сильний снігопад, який утворить сніговий покрив до 10-15 см, прогнозують завтра, 20 листопада. Водіїв закликають бути обережними – очікується ожеледиця.