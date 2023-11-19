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У Харкові пішов перший сніг (відео)

Суспільство 08:38   19.11.2023
Оксана Горун
У Харкові пішов перший сніг (відео) Фото: соцмережі

Як і обіцяли синоптики, 19 листопада у Харкові почав падати перший сніг.

Фото та відео перших боязких спроб снігу припорошити місто публікують харків’яни у соцмережах, а також – місцеві телеграм-канали.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 19 листопада сніг лише розпочнеться. Сильний снігопад, який утворить сніговий покрив до 10-15 см, прогнозують завтра, 20 листопада. Водіїв закликають бути обережними – очікується ожеледиця.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як і обіцяли синоптики, 19 листопада у Харкові почав падати перший сніг".