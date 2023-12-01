Более 10 миллионов бесплатных обедов получили харьковчане за год – Терехов
Ровно год, как в Харькове открыли муниципальные пункты выдачи бесплатного горячего питания, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«За это время харьковчане получили более 10 миллионов обедов. И эта цифра – не сухая статистика. За каждой порцией стоят реальные люди, нуждавшиеся в конкретной поддержке, истории жизни харьковчан, которые нам удалось облегчить в эти сложные времена», — подчеркнул Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: горячие обеды, Игорь Терехов, мэр, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 22:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно год, как в Харькове открыли муниципальные пункты выдачи бесплатного горячего питания, сообщил мэр города Игорь Терехов.".