Более 10 миллионов бесплатных обедов получили харьковчане за год – Терехов

Ровно год, как в Харькове открыли муниципальные пункты выдачи бесплатного горячего питания, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«За это время харьковчане получили более 10 миллионов обедов. И эта цифра – не сухая статистика. За каждой порцией стоят реальные люди, нуждавшиеся в конкретной поддержке, истории жизни харьковчан, которые нам удалось облегчить в эти сложные времена», — подчеркнул Терехов.