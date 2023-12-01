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Более 10 миллионов бесплатных обедов получили харьковчане за год – Терехов

Общество 22:12   01.12.2023
Оксана Якушко
Более 10 миллионов бесплатных обедов получили харьковчане за год – Терехов

Ровно год, как в Харькове открыли муниципальные пункты выдачи бесплатного горячего питания, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«За это время харьковчане получили более 10 миллионов обедов. И эта цифра – не сухая статистика. За каждой порцией стоят реальные люди, нуждавшиеся в конкретной поддержке, истории жизни харьковчан, которые нам удалось облегчить в эти сложные времена», — подчеркнул Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 22:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно год, как в Харькове открыли муниципальные пункты выдачи бесплатного горячего питания, сообщил мэр города Игорь Терехов.".