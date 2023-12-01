Сніг на дорогах Харківської області прибирають близько 150 одиниць техніки

Харківщину 1 грудня знову засинає сніг. Дорожники запевняють: проїзд забезпечений.

“Близько 7 години на Харківщину з сусідньої Полтавської області зайшов новий циклон, що швидко розповсюдився майже всією територією регіону. Рясний сніг істотно ускладнив рух автошляхами, на деяких ділянках утворилася ожеледиця. Станом на 9 годину ранку на дороги вже вийшло 114 одиниць спеціальної техніки, робота з ліквідації наслідків негоди триває”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

У ХОВА доповнили: ще 35 одиниць техніки працюють на дорогах місцевого значення.

“Вдень, за прогнозами синоптиків, на зміну снігу прийдуть сильні зливи, а ближче до вечора у багатьох районах виникне ймовірність утворення сильної ожеледиці”, – попередили шляховики.

Вони радять утриматися від поїздок усім, хто не має для цього крайньої потреби.