Якою буде погода в грудні у Харкові: прогноз синоптиків

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили загальні дані про очікування від першого місяця зими у Харкові.

За даними гідрометцентру, грудень таки видасться зимовим: очікується, що середня місячна температура становитиме 1,5 градуса морозу. При цьому норма для першого місяця зими нижча – три градуси зі знаком “мінус”.

А от кількість опадів у грудні чітко відповідатиме нормі – 45 мм у середньому за місяць.