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Якою буде погода в грудні у Харкові: прогноз синоптиків

Суспільство 08:49   01.12.2023
Оксана Горун
Якою буде погода в грудні у Харкові: прогноз синоптиків

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили загальні дані про очікування від першого місяця зими у Харкові.

За даними гідрометцентру, грудень таки видасться зимовим: очікується, що середня місячна температура становитиме 1,5 градуса морозу. При цьому норма для першого місяця зими нижча – три градуси зі знаком “мінус”.

А от кількість опадів у грудні чітко відповідатиме нормі – 45 мм у середньому за місяць.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили загальні дані про очікування від першого місяця зими у Харкові".