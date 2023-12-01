Якою буде погода в грудні у Харкові: прогноз синоптиків
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили загальні дані про очікування від першого місяця зими у Харкові.
За даними гідрометцентру, грудень таки видасться зимовим: очікується, що середня місячна температура становитиме 1,5 градуса морозу. При цьому норма для першого місяця зими нижча – три градуси зі знаком “мінус”.
А от кількість опадів у грудні чітко відповідатиме нормі – 45 мм у середньому за місяць.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, мороз, погода, прогноз, снег, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили загальні дані про очікування від першого місяця зими у Харкові".