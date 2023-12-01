Какой будет погода в декабре в Харькове: прогноз синоптиков
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили общие данные об ожиданиях от первого месяца зимы в Харькове.
По данным гидрометцентра, декабрь все-таки выдастся зимним: ожидается, что средняя месячная температура составит 1,5 градуса мороза. При этом норма для первого месяца зимы ниже — три градуса со знаком «минус».
А вот количество осадков в декабре будет четко соответствовать норме — 45 мм в среднем за месяц.
Читайте также: В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, мороз, погода, прогноз, снег, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какой будет погода в декабре в Харькове: прогноз синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили общие данные об ожиданиях от первого месяца зимы в Харькове".