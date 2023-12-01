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Какой будет погода в декабре в Харькове: прогноз синоптиков

Общество 08:49   01.12.2023
Оксана Горун
Какой будет погода в декабре в Харькове: прогноз синоптиков

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили общие данные об ожиданиях от первого месяца зимы в Харькове.

По данным гидрометцентра, декабрь все-таки выдастся зимним: ожидается, что средняя месячная температура составит 1,5 градуса мороза. При этом норма для первого месяца зимы ниже — три градуса со знаком «минус».

А вот количество осадков в декабре будет четко соответствовать норме — 45 мм в среднем за месяц.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили общие данные об ожиданиях от первого месяца зимы в Харькове".