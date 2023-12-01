В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей

Патрульная полиция Харьковской области обратилась к жителям региона с просьбой быть сегодня осторожными за рулем.

«Помните, что во время неблагоприятных погодных условий водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Включите ближний свет фар, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров», — отметили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.

По прогнозу синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в течение дня в Харькове и области будет мокрый снег и дождь. Температура — выше нуля (от двух до четырех градусов тепла).