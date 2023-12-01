Live
  • Пт 01.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей

Общество 07:18   01.12.2023
Оксана Горун
В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей

Патрульная полиция Харьковской области обратилась к жителям региона с просьбой быть сегодня осторожными за рулем.

«Помните, что во время неблагоприятных погодных условий водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Включите ближний свет фар, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров», — отметили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.

По прогнозу синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в течение дня в Харькове и области будет мокрый снег и дождь. Температура — выше нуля (от двух до четырех градусов тепла).

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 1 декабря: раненый, обстрелы, снег, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 1 декабря: раненый, обстрелы, снег, сводка Генштаба
01.12.2023, 08:27
Каким будет первый день зимы: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
Каким будет первый день зимы: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
30.11.2023, 20:20
Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен
Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен
30.11.2023, 10:57
Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории
01.12.2023, 06:00
Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули
Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули
30.11.2023, 22:39
Главные новости 30.11: свет на Салтовке, Зеленский в Харькове и на Купянщине
Главные новости 30.11: свет на Салтовке, Зеленский в Харькове и на Купянщине
30.11.2023, 22:43

Новости по теме:

14:12
Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)
22:51
«Друзья, на Харьковщине снежит». Патрульные обратились к водителям
15:57
В доме на Салтовке разбили лифт и почтовые ящики: вероятных вандалов задержали
13:49
В Харькове 9 тыс. грн предлагал копам водитель, севший за руль пьяным
09:06
Харьковских стритрейсеров отправят в военкоматы — предупреждение полиции

Вы читали новость: «В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области обратилась к жителям региона с просьбой быть сегодня осторожными за рулем".