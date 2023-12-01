В Харьковской области снежит — патрульные предупредили водителей
Патрульная полиция Харьковской области обратилась к жителям региона с просьбой быть сегодня осторожными за рулем.
«Помните, что во время неблагоприятных погодных условий водителям транспортных средств необходимо быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Включите ближний свет фар, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, откажитесь от рискованных маневров», — отметили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковщины.
По прогнозу синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в течение дня в Харькове и области будет мокрый снег и дождь. Температура — выше нуля (от двух до четырех градусов тепла).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: патрульні, патрульные, погода, предупреждение, снег;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области обратилась к жителям региона с просьбой быть сегодня осторожными за рулем".