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Каким будет первый день зимы: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря

Общество 20:20   30.11.2023
Елена Нагорная
Каким будет первый день зимы: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря Фото: Василий Голосный

В пятницу, 1 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, а вот на день прогнозируют мокрый снег и дождь.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, а днем — 2 — 4 тепла.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 20:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 1 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, а вот на день прогнозируют мокрый снег и дождь.".