Каким будет первый день зимы: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря

В пятницу, 1 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, а вот на день прогнозируют мокрый снег и дождь.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, а днем — 2 — 4 тепла.

По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

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