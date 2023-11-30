Каким будет первый день зимы: прогноз погоды в Харькове и области на 1 декабря
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 1 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, а вот на день прогнозируют мокрый снег и дождь.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, а днем — 2 — 4 тепла.
По области ночная температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: декабрь, дождь, мокрый снег, погода, прогноз, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 1 декабря, в Харькове и области ночью существенные осадки не ожидаются, а вот на день прогнозируют мокрый снег и дождь.".