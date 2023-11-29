Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей
Вследствие понижения температуры и отсутствия осадков в четверг, 30 ноября, на дорогах Харьковской области ожидается гололед.
Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте ХОВА.
По данным ГП «Дороги Харьковщины», днем 29 ноября из-за сильных порывов ветра фиксировали падение деревьев на проезжую часть дороги «Печенеги-Мартовая-Борщевая». Последствия непогоды оперативно ликвидировали, движение транспорта не останавливалось.
«Сейчас подрядные организации находятся в режиме дежурства. Проводят постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия и изменения погодных условий. Призываем водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в публикации.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, гололед, дороги, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 20:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие понижения температуры и отсутствия осадков в четверг, 30 ноября, на дорогах Харьковской области ожидается гололед.".