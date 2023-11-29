Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей

Вследствие понижения температуры и отсутствия осадков в четверг, 30 ноября, на дорогах Харьковской области ожидается гололед.

Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте ХОВА.

По данным ГП «Дороги Харьковщины», днем 29 ноября из-за сильных порывов ветра фиксировали падение деревьев на проезжую часть дороги «Печенеги-Мартовая-Борщевая». Последствия непогоды оперативно ликвидировали, движение транспорта не останавливалось.

«Сейчас подрядные организации находятся в режиме дежурства. Проводят постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия и изменения погодных условий. Призываем водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в публикации.