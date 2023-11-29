Live
  • Ср 29.11.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.36
  • EUR 39.82

Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей

Общество 20:33   29.11.2023
Елена Нагорная
Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей

Вследствие понижения температуры и отсутствия осадков в четверг, 30 ноября, на дорогах Харьковской области ожидается гололед.

Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте ХОВА.

По данным ГП «Дороги Харьковщины», днем 29 ноября из-за сильных порывов ветра фиксировали падение деревьев на проезжую часть дороги «Печенеги-Мартовая-Борщевая». Последствия непогоды оперативно ликвидировали, движение транспорта не останавливалось.

«Сейчас подрядные организации находятся в режиме дежурства. Проводят постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия и изменения погодных условий. Призываем водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — говорится в публикации.

Читайте также: Прекратятся ли осадки. Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября

Автор: Елена Нагорная
Популярно
У жителей трех районов в Харькове ночью будут проблемы с водой: адреса
У жителей трех районов в Харькове ночью будут проблемы с водой: адреса
29.11.2023, 13:15
Прекратятся ли осадки. Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября
Прекратятся ли осадки. Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября
29.11.2023, 19:05
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
29.11.2023, 12:27
РФ готова воспользоваться расколом между Зеленским и Залужным в Украине
РФ готова воспользоваться расколом между Зеленским и Залужным в Украине
29.11.2023, 14:54
Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей
Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей
29.11.2023, 20:33
Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)
Вчера на Харьковщине водители массово ездили с поддельными правами (фото)
29.11.2023, 14:12

Новости по теме:

22:51
«Друзья, на Харьковщине снежит». Патрульные обратились к водителям
11:17
Гололед на Харьковщине: какая ситуация на дорогах – ХОВА (видео)
17:46
КВБО разрабатывает новые формы взаимодействия с харьковскими водителями
12:55
На трассе в Валках столкнулись легковушка и грузовик: водители в больнице
11:58
47 пьяных водителей остановили на Харьковщине за выходные

Вы читали новость: «Харьковская ОВА опубликовала предупреждение для жителей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 20:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие понижения температуры и отсутствия осадков в четверг, 30 ноября, на дорогах Харьковской области ожидается гололед.".