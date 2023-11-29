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Харківська ОВА опублікувала попередження для мешканців

Суспільство 20:33   29.11.2023
Олена Нагорна
Харківська ОВА опублікувала попередження для мешканців

Внаслідок пониження температури та відсутності опадів у четвер, 30 листопада, на дорогах Харківської області очікується ожеледиця.

Відповідне попередження опубліковане на сайті ХОВА.

За даними ДП “Дороги Харківщини”, вдень 29 листопада через сильні пориви вітру фіксували падіння дерев на проїжджу частину дороги “Печеніги-Мартове -Борщова“. Наслідки негоди оперативно ліквідували, рух транспорту не зупинявся.

Наразі підрядні організації перебувають в режимі чергування. Проводять постійний моніторинг стану дорожнього покриття та зміни погодних умов. Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху“, — йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 20:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пониження температури та відсутності опадів у четвер, 30 листопада, на дорогах Харківської області очікується ожеледиця.".