Харківська ОВА опублікувала попередження для мешканців
Внаслідок пониження температури та відсутності опадів у четвер, 30 листопада, на дорогах Харківської області очікується ожеледиця.
Відповідне попередження опубліковане на сайті ХОВА.
За даними ДП “Дороги Харківщини”, вдень 29 листопада через сильні пориви вітру фіксували падіння дерев на проїжджу частину дороги “Печеніги-Мартове -Борщова“. Наслідки негоди оперативно ліквідували, рух транспорту не зупинявся.
“Наразі підрядні організації перебувають в режимі чергування. Проводять постійний моніторинг стану дорожнього покриття та зміни погодних умов. Закликаємо водіїв бути уважними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху“, — йдеться у публікації.
Читайте також: Чи припиняться опади. Прогноз погоди в Харкові та області на 30 листопада
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водители, гололед, дороги, Харьков., хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харківська ОВА опублікувала попередження для мешканців»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 20:33;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пониження температури та відсутності опадів у четвер, 30 листопада, на дорогах Харківської області очікується ожеледиця.".