Чи припиняться опади. Прогноз погоди в Харкові та області на 30 листопада
Фото: Василь Голосний
У четвер, 30 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Опади не очікуються ані вночі, ані вдень. По регіону на дорогах місцями ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – близько 0.
По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 19:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 30 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Опади не очікуються ані вночі, ані вдень. По регіону на дорогах місцями ожеледиця.".