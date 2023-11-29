Чи припиняться опади. Прогноз погоди в Харкові та області на 30 листопада

У четвер, 30 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Опади не очікуються ані вночі, ані вдень. По регіону на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – близько 0.

По області нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Читайте також: Вітер на Харківщині залишив без світла 1700 будинків