Вітер на Харківщині залишив без світла 1700 будинків

29 листопада в Харківській області – сильний вітер. Обленерго повідомило про перші наслідки.

“Станом на 12:00 знеструмлено 1700 споживачів у дев’яти населених пунктах на території обслуговування Кегичівського, Дергачівського, Зміївського, Мереф’янського та Богодухівського районів електричних мереж”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

За даними енергетиків, зараз над ліквідацією наслідків негоди працюють 12 бригад ремонтників.

“До ремонтних робіт залучено 40 працівників та 20 одиниць техніки”, – зазначили в обленерго.