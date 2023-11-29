Вітер на Харківщині залишив без світла 1700 будинків
Фото: “Харківобленерго”
29 листопада в Харківській області – сильний вітер. Обленерго повідомило про перші наслідки.
“Станом на 12:00 знеструмлено 1700 споживачів у дев’яти населених пунктах на території обслуговування Кегичівського, Дергачівського, Зміївського, Мереф’янського та Богодухівського районів електричних мереж”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
За даними енергетиків, зараз над ліквідацією наслідків негоди працюють 12 бригад ремонтників.
“До ремонтних робіт залучено 40 працівників та 20 одиниць техніки”, – зазначили в обленерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 12:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 листопада в Харківській області – сильний вітер. Обленерго повідомило про перші наслідки".