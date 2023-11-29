Ветер на Харьковщине оставил без света 1700 домов

29 ноября в Харьковской области — сильный ветер. Облэнерго сообщило о первых последствиях.

«По состоянию на 12:00 обесточены 1700 потребителей в девяти населенных пунктах на территории обслуживания Кегичевского, Дергачевского, Змиевского, Мерефянского и Богодуховского районов электрических сетей», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

По данным энергетиков, сейчас над ликвидацией последствий непогоды работают 12 бригад ремонтников.

«К ремонтным работам привлечены 40 работников и 20 единиц техники», — отметили в облэнерго.