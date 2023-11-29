Ветер на Харьковщине оставил без света 1700 домов
Фото: «Харьковоблэнерго»
29 ноября в Харьковской области — сильный ветер. Облэнерго сообщило о первых последствиях.
«По состоянию на 12:00 обесточены 1700 потребителей в девяти населенных пунктах на территории обслуживания Кегичевского, Дергачевского, Змиевского, Мерефянского и Богодуховского районов электрических сетей», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
По данным энергетиков, сейчас над ликвидацией последствий непогоды работают 12 бригад ремонтников.
«К ремонтным работам привлечены 40 работников и 20 единиц техники», — отметили в облэнерго.
Читайте также: Ветер поднимается в Харькове, Терехов предупредил о возможных обрывах проводов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ветер, облэнерго, погода, провода, свет, электричество;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ветер на Харьковщине оставил без света 1700 домов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 ноября в Харьковской области — сильный ветер. Облэнерго сообщило о первых последствиях".