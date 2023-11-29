Ветер поднимается в Харькове, Терехов предупредил о возможных обрывах проводов
Фото: пресс-служба ХОВА
В Харькове 29 ноября бушует очередной циклон. Утром порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
«Мы ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме, — предупредил 28 ноября мэр Харькова Игорь Терехов. — Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными. Потому что непогода может натворить очень много разрушений электросетей».
Ветер в городе уже поднимается. По прогнозам синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, порывы утром могут достигать 15-20 м/с.
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- Категории: Харьков; Теги: ветер, непогода, обрывы, провода, терехов;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 09:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 ноября бушует очередной циклон. Утром порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду".