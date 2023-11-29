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Ветер поднимается в Харькове, Терехов предупредил о возможных обрывах проводов

Харьков 09:40   29.11.2023
Оксана Горун
Ветер поднимается в Харькове, Терехов предупредил о возможных обрывах проводов Фото: пресс-служба ХОВА

В Харькове 29 ноября бушует очередной циклон. Утром порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Мы ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме, — предупредил 28 ноября мэр Харькова Игорь Терехов. — Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными. Потому что непогода может натворить очень много разрушений электросетей».

Ветер в городе уже поднимается. По прогнозам синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, порывы утром могут достигать 15-20 м/с.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 09:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 ноября бушует очередной циклон. Утром порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду".