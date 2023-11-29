Ветер поднимается в Харькове, Терехов предупредил о возможных обрывах проводов

В Харькове 29 ноября бушует очередной циклон. Утром порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Мы ожидаем тяжелый циклон, все наши коммунальные предприятия будут работать в полном объеме, — предупредил 28 ноября мэр Харькова Игорь Терехов. — Что касается харьковчан, то действительно нужно быть осторожными. Потому что непогода может натворить очень много разрушений электросетей».

Ветер в городе уже поднимается. По прогнозам синоптиков Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, порывы утром могут достигать 15-20 м/с.