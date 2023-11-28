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Дождь, мокрый снег и шквалы. Прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября

Общество 21:05   28.11.2023
Елена Нагорная
Дождь, мокрый снег и шквалы. Прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября Фото: Василий Голосный

В среду, 29 ноября, в Харькове и области ночью осадки начнутся с небольшого снега и перейдут в дождь. Днем дождь продолжится, временами с мокрым снегом. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а днем — 4 — 6 тепла.

По области ночная температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем — 2 — 7 тепла.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с; утром и днем порывы 15 — 20 м/с. Таким метеорологическим явлениям ранее присвоили I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 29 ноября, в Харькове и области ночью осадки начнутся с небольшого снега и перейдут в дождь. Днем дождь продолжится, временами с мокрым снегом. На дорогах гололед.".