Дождь, мокрый снег и шквалы. Прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября

В среду, 29 ноября, в Харькове и области ночью осадки начнутся с небольшого снега и перейдут в дождь. Днем дождь продолжится, временами с мокрым снегом. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а днем — 4 — 6 тепла.

По области ночная температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем — 2 — 7 тепла.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с; утром и днем порывы 15 — 20 м/с. Таким метеорологическим явлениям ранее присвоили I уровень опасности, желтый.