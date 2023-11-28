Дождь, мокрый снег и шквалы. Прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября
Фото: Василий Голосный
В среду, 29 ноября, в Харькове и области ночью осадки начнутся с небольшого снега и перейдут в дождь. Днем дождь продолжится, временами с мокрым снегом. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а днем — 4 — 6 тепла.
По области ночная температура составит от 4 мороза до 1 градуса тепла, днем — 2 — 7 тепла.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с; утром и днем порывы 15 — 20 м/с. Таким метеорологическим явлениям ранее присвоили I уровень опасности, желтый.
Читайте также: Почти 2 тысячи коммунальщиков в Харькове убирали лед и посыпали дорожки (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, дождь, погода, прогноз, снег, Харьков., шквал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дождь, мокрый снег и шквалы. Прогноз погоды в Харькове и области на 29 ноября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 29 ноября, в Харькове и области ночью осадки начнутся с небольшого снега и перейдут в дождь. Днем дождь продолжится, временами с мокрым снегом. На дорогах гололед.".